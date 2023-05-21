Gönül dostu

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde doğan Abdoul Bassıt Sana, 6 ay önce Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim almaya başladı. Sana, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere kaldığı öğrenci yurdunda yakalandı.



Kendi de depremzede olan Sana, çok sevdiği Türk halkına yardım edebilmek için sosyal medya üzerinden Türk Kızılaya gönüllü olmak için başvurdu. Sana, depremin 2. gününden bu yana önce Kahramanmaraş ve Adıyaman, daha sonra da Hatay'da afetzedelere yardım ediyor.