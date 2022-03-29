Göller Ekspresi 3 ayda 14 bin yolcuya ulaştı

Seferlerine 12 Temmuz 2021'de yeniden başlayan Göller Ekspresi'ne en yoğun ilgi ocak ayında yaşandı. Ocak ayında Isparta'dan 2 bin 421 kişi Göller Ekspresi'ni kullandı.

Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi için Ocak ve Şubat ayları ile 29 Mart'ı kapsayan dönemde 14 bin 290 bilet satışı yapıldı.

Göller Ekspresi, kişi başı 71 lira, gençler için 60 lira 50 kuruş, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise 33 lira 50 kuruş ücret alınarak hizmet veriyor.