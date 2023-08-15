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15 Ağustos 2023 Salı 07:27:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 07:27:00

Gölette davullu tasarruf çağrısı

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Tekirdağlı müzisyen Ahmet Merih Çelik, su seviyesi düşen Bıyıkali Göleti'nde davul çalarak azalan su kaynaklarına dikkati çekti.

Tekirdağlı müzisyen Ahmet Merih Çelik, su seviyesi düşen Bıyıkali Göleti'nde davul çalarak azalan su kaynaklarına dikkati çekti. Çelik, kentte etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan gölette davul çalıp mani seslendirerek suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Etiketler : Ahmet Merih Çelik Bıyıkali Göleti Tekirdağ
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