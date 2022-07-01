VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi
Hong Kong, Çin egemenliğindeki 25 yılda demokrasinin aşınmasına tanıklık etti
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü
Bakan Bozdağ duyurdu! 1500 hakim ve savcı alınacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Maymun çiçeğinin yayılımını önlemek için erken teşhis ve izolasyon önemli
Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak rekor tazeledi
BIST 100 endeksinden zorlu geçen ilk yarıda son 13 yılın en iyi performansı
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı: Bu ilk defa oluyor
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi
MEB'in ilk yaz okulları, 900 bine yakın öğrenciye kapılarını açacak
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 661'inci randevu başladı
Uygun Fiyatlı Lüks Her İhtiyacınıza Uygun Taze Çiçek Tasarımları
"Otelde vursak çok ses çıkar mı?"
TSK'ya yeni soluk! ALPAGU göreve hazır
24 ilde "Tümör" operasyonu!
01 Temmuz 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 15:00:00

Göle maya çaldılar

ABONE OL

Nasrettin Hoca'nın köyünde göle maya çalındı.

Nasrettin Hoca'nın köyünde göle maya çalındı.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

Nasrettin Hoca'nın doğduğu ve sonradan ismi verilerek Nasrettin Hoca Mahallesi olan Hortu Köyü'nde göle maya çalındı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Gönül dostu, ünlü mizah ustası, Türk ve İslam düşünürü Nasreddin Hocamızı sonsuz saygı ve rahmetle anıyor, torunları olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Etiketler : GÖLE MAYA ÇALDILAR Hamid Yüzügüllü Nasrettin Hoca
Caz buluşması

Caz buluşması
Bu çamaşırlar yıkanacak!

Bu çamaşırlar yıkanacak!
‘Baba' ayrılık

‘Baba' ayrılık
Çakal Melisa!

Çakal Melisa!
plajda spor

plajda spor
Bodrum yolcusu

Bodrum yolcusu
80'ler gecesi

80'ler gecesi
Yazı sahnede geçirecek

Yazı sahnede geçirecek
Tekneye Ali Nazik!

Tekneye Ali Nazik!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX