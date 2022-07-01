Göle maya çaldılar
Nasrettin Hoca'nın köyünde göle maya çalındı.
Nasrettin Hoca'nın köyünde göle maya çalındı.
Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.
Nasrettin Hoca'nın doğduğu ve sonradan ismi verilerek Nasrettin Hoca Mahallesi olan Hortu Köyü'nde göle maya çalındı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Gönül dostu, ünlü mizah ustası, Türk ve İslam düşünürü Nasreddin Hocamızı sonsuz saygı ve rahmetle anıyor, torunları olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.