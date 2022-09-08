VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zagreb'de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti
Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci böyle olayların süreceğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için mektup kaleme aldı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç BM'nin 'Uygur' raporunu değerlendirdi
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Türkiye, Hırvatistan'ın zor zamanlarında gösterdiği destekle he...
Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'a 'onur' ödülü verildi
Bakan Bilgin'den EYT müjdesi
Başkan Erdoğan'dan "tahıl koridoru" mesajı
Destek 25 milyar lirayı bulacak
Geri sayım başladı! Dar gelirliye ucuz konut
Hazırlıklar tamam: Kaşif yola çıkıyor
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
Kuvvetli sağanak geliyor
ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi
İran'dan Arnavutluk'un 'Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme' kararına tepki
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
08 Eylül 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 15:30:00

Gölden 9 yılda 2 ton çöp çıkardı

ABONE OL

VAN Gölü'nde, 9 yıldır Türkiye Su Sporları Federasyonu 2 yıldız eğitmeni ve rehber dalıcısı olan Kadir Erekinci, bir yandan dalış hizmeti verirken bir yandan da dalış sırasında gördüğü atıkları öğrencileri ile dipten topluyor.

VAN Gölü'nde, 9 yıldır Türkiye Su Sporları Federasyonu 2 yıldız eğitmeni ve rehber dalıcısı olan Kadir Erekinci, bir yandan dalış hizmeti verirken bir yandan da dalış sırasında gördüğü atıkları öğrencileri ile dipten topluyor.

Bugüne kadar sadece dalışta topladığı atıkların 2 tonu bulduğunu belirten Erekinci, göle atılmış ilginç eşyalarla karşılaştıklarını söyledi. En çok cam şişe çıkardıklarını belirten Erekinci, "Atılanlar arasında kurusıkı tabanca ve okey taşları var" dedi.

Etiketler : Gölden 9 yılda 2 ton çöp çıkardı Kadir Erekinci VAN Gölü
Yaman'a Venedik'te ödül

Yaman'a Venedik'te ödül
'Paper'lı alışveriş

'Paper'lı alışveriş
Ersoy'lu kutlama

Ersoy'lu kutlama
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Sportif Beren

Sportif Beren
Dört film anlaşması

Dört film anlaşması
Maç öncesi moral yemeği

Maç öncesi moral yemeği
Harbiye şovu

Harbiye şovu
Hande Kaz Dağları'na gitti

Hande Kaz Dağları'na gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes