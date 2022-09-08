Gölden 9 yılda 2 ton çöp çıkardı

VAN Gölü'nde, 9 yıldır Türkiye Su Sporları Federasyonu 2 yıldız eğitmeni ve rehber dalıcısı olan Kadir Erekinci, bir yandan dalış hizmeti verirken bir yandan da dalış sırasında gördüğü atıkları öğrencileri ile dipten topluyor.



Bugüne kadar sadece dalışta topladığı atıkların 2 tonu bulduğunu belirten Erekinci, göle atılmış ilginç eşyalarla karşılaştıklarını söyledi. En çok cam şişe çıkardıklarını belirten Erekinci, "Atılanlar arasında kurusıkı tabanca ve okey taşları var" dedi.