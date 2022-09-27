Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir asker şehit oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda meydana gelen iş kazasında Söz. Elk. Er Enes Bıyık'ın şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir iş kazası meydana geldi.
Kaza sonucunda Söz. Elk. Er Enes Bıyık şehit oldu, bir asker de yaralandı ve derhal hastaneye sevk edildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" sözleri yer aldı
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