Göl çekildi, tekneler karada kaldı

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan 297 kilometrekarelik İznik Gölü'nde küresel ısınma kaynaklı mevsimsel kuraklık yaşanıyor. İznik Gölü'nün aynı zamanda bölgedeki tarım arazileri için de su kaynağı olduğunu hatırlatan yöre halkı, bilinçsiz ve vahşi sulamaya dikkat çekiyor. Vatandaşlar, köylere kurulan göletlerin İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarına zarar verdiğini, sanayide kullanılması için çekilen suyun da göldeki çekilmelerin sebeplerinden olduğunu belirtiyor.

İznik Gölü'ndeki çekilme özellikle Çakırca Mahallesi'nde net bir şekilde görülürken, balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde ayrıca adacıkların oluştuğu gözlendi. Göldeki çekilmeyi gözyaşları içerisinde anlatan 70 yaşındaki Esin Ören, "Biz çocukluğumuzda burada göle giriyorduk. Ama şimdi bataktan kimse giremiyor, kurudu. Türkiye'nin 5. büyük gölüydü, şimdi ne durumda. Ben torunuma İznik Gölü diye nereyi göstereceğim" dedi. Çekilen gölün içler acısı hali bazilikanın da suyun üzerine çıkmasıyla gözler önüne serildi.