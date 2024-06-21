Gökyüzünde ‘evet' modası

Türkiye'de düğün sezonunun başlamasıyla bu özel günlerini farklı heyecanlar katarak unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin yeni tercihlerinden biri bu balonlarda nikah törenleri oluyor. Yetkililer gelin-damat, nikah memuru, şahitler ve fotoğrafçının sığacağı 5-6 kişilik balonlarla hizmet vermeye başladıklarını belirten söyledi.

