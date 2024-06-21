Gökyüzünde ‘evet' modası
Nevşehir'in Kapadokya, Denizli'nin Pamukkale, Kayseri'nin Soğanlı, Nevşehir'in Çat, Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde "sıcak hava balonu" turları yapılıyor.
Türkiye'de düğün sezonunun başlamasıyla bu özel günlerini farklı heyecanlar katarak unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin yeni tercihlerinden biri bu balonlarda nikah törenleri oluyor. Yetkililer gelin-damat, nikah memuru, şahitler ve fotoğrafçının sığacağı 5-6 kişilik balonlarla hizmet vermeye başladıklarını belirten söyledi.