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19 Eylül 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 19:00:00

Gökyüzü aşıkları

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Eskişehir'deki hava gösterileri, gökyüzü aşıklarının şovlarına sahne oldu.

Türkiye'de ilk kez gösteri yapan İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çiftinin 'Wing Walking (kanat yürüyüşü)' gösterisi nefes kesti.

UÇAK KANATLARINDA YÜRÜDÜ

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, hava gösterilerinin 7'ncisini düzenledi. Hava gösterilerinde Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SoloTürk, Hürkuş, Türkiye'nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra eşi uçağı kullanırken uçak kanatlarına çıkıp yürüyerek gösteri yapan İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono (33) çifti yer aldı.

AKROBASİ UÇAĞINDA ŞOV

İsviçreli çiftin, 'Wing Walking (kanat yürüyüşü)' adı verdikleri gösteride Emiliano Del Buono, Boeing Stearman tipi 1943 model akrobasi uçağını uçururken, eşi Danielle Del Buono ise havada kanatların üzerinde yürüyüp, akrobatik hareketler yaptı. Uçağın ters döndüğü anlarda da kanatlarda yürüyüşünü sürdüren Danielle Del Buono, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Etiketler : uçak eskişehir türkiye
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