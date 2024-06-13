Gökten düşen yılan sürücüyü korkuttu!
Kaynak: AA
İstanbul'da ormanlık alanda aracıyla ilerleyen sürücünün camına yılan düştü. Otomobil sürücüsü, aracın ön camına düşen yılan nedeniyle irkildi. O anlar, sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.
Ormanlık alanda otomobiliyle ilerleyen kadın sürücünün ön camına yılan düştü. O anları kayda alan sürücü, korku dolu anlar yaşadı.
Sürücü, otomobilin sileceklerini çalıştırmasına rağmen yılandan kurtulamadı.
Yaşadığı anları cep telefonuyla kayda alan kadın sürücü şu ifadelere yer verdi:
"Arabamın camına yılan düştü. Şu an kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bağıracağım, imdat!"