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13 Haziran 2024 Perşembe 08:56:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 08:56:00

Gökten düşen yılan sürücüyü korkuttu!

Kaynak: AA

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İstanbul'da ormanlık alanda aracıyla ilerleyen sürücünün camına yılan düştü. Otomobil sürücüsü, aracın ön camına düşen yılan nedeniyle irkildi. O anlar, sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.

Ormanlık alanda otomobiliyle ilerleyen kadın sürücünün ön camına yılan düştü. O anları kayda alan sürücü, korku dolu anlar yaşadı.

Sürücü, otomobilin sileceklerini çalıştırmasına rağmen yılandan kurtulamadı.

Yaşadığı anları cep telefonuyla kayda alan kadın sürücü şu ifadelere yer verdi:

"Arabamın camına yılan düştü. Şu an kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bağıracağım, imdat!"

Etiketler : otomobil yılan orman
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