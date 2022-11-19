Gökçeada'daki otluk yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin, olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
- Gökçeada'daki otluk yangını kontrol altına alındı
- İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
- Aydın'da tasmasız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
- Mardin'de arazi aramasında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
- Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti
- Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti