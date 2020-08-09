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09 Ağustos 2020 Pazar 13:12:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 13:12:00

Gökçeada ve Bozcaada'da ziyaretçi yoğunluğu

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Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Bozcaada ve Gökçeada'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk gözleniyor.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından Çanakkale'deki Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kendine has kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle her dönem yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Bozcaada ve Gökçeada'da, Kurban Bayramı sonrasında da yoğunluk sürüyor.

Adalara gitmek isteyenlerin Geyikli İskelesi ve Kabatepe Limanı'nda oluşturduğu uzun araç kuyrukları, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından uygulanan saatsiz feribot seferleri ile azaltılmaya çalışılıyor.

Bozcaada'da özellikle Ayazma Plajı tatilciler tarafından yoğun olarak tercih edilirken şehir merkezindeki Çınar Altı Meydanı da kahve müdavimlerinin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Konuklar özellikle restoranlarda taze balık ve yöresel mezelerin tadına varırken yüzlerce yıllık bağlardan toplanan üzümler ise en çok tercih edilen ada mahsulleri arasında bulunuyor.

Dünyanın ilk cittaslow adası (Sakin Ada) olan Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada da rüzgar sörfü ve kite board severlerin mekanı haline dönüştü.

Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular burada rüzgarın keyfini çıkarırken, su sporlarına ilgisi olan yüzlerce kişi sezon boyunca Gökçeada'nın keyfini çıkarıyor.

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