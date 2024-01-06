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Göçmen kuşların sığınağı Iğdır

Göçmen kuşların sığınağı Iğdır

Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ağrı Dağı'nın buzul sularıyla oluşan Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, kış mevsiminde de kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kuş bilimcilerce Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan Karasu Sulak Alanı'nda kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yapılan çalışmalarda, göçmen ve yerel kuşlardan oluşan 30 tür tespit edildi.