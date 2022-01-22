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22 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00

Göç etmedi, Tekirdağ'ın maskotu oldu

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Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde göç etmeyen leylek, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Kış dönemini sahil şeridinde geçiren leyleği gören kent sakinleri fotoğrafını çekerken olta balıkçıları da leyleği elleriyle besliyor.

Kent sakinlerinden Meltem Özgün, insanlara iyice alışan leyleğin kaçmadığını söyledi. Leyleğin Tekirdağ'ın en sevimli simgesi olduğunu belirten Özgün, "Normalde leyleğin göç etmesi gerekiyor ama gitmemiş. Kış olmasına rağmen burada. İnternetten paylaşımlardan görüyorduk. Bugün Çorlu ilçesinden ailece buraya gelmiştik, gezerken görünce fotoğraf çektik." dedi.

Emin Edebali de sahilde sürekli olta balıkçılığı yaptığını ve tuttuğu balıklarla leyleği de beslediğini anlattı.

Leylek sahilde olduğu sürece ona sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Edebali, "Leyleğimiz her gün burada dolanıyor. Biz de olta balıkçıları olarak her gün severek besliyoruz. Bize de alıştı, her gün elimizden balık yiyor. Şehrin maskotu oldu ama hayvanı kollamak lazım, kimsenin ürkütmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Mehmet Emre Bingül ise her gün yüzlerce kişinin leylekle fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Ben de leyleğin birçok fotoğrafını çekerek güzel bir arşiv oluşturdum. Leylek kentin maskotu haline geldi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : leylek tekirdağ maskot yaşam
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