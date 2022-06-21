Girişimci ve İş İnsanı Cemil Kumaşçıoğlu: “Ankara gastronomide lokomotif olacak.”

Kurucu ortağı olduğu Limon Köyiçi Ankara ve Alaçatı Kafası Ankara gibi mekanlarla Ankara'nın yeme-içme ve eğlence sektörüne değer katan isimlerden iş insanı Cemil Kumaşçıoğlu hedef büyüttü. Pandemi sonrası turizm sektörünün yeniden ivme kazanmasıyla birlikte eski hareketli günlerine geri döndüklerini belirten Kumaşçıoğlu, "Türkiye'de gastronomi turizmi ve ekonomisi deyince akla Adana, Gaziantep, Bursa, İstanbul gibi şehirler geliyor. Son yıllarda bu şehirler arasında Ankara da anılmaya başladı. Bizim hedefimiz başkentimizi bu listelerin ilk akla gelen şehirleri arasına sokmak. Ankara hem hizmet ve mekan kalitesi ile hem de zengin yemek menüsü ve alternatif eğlence seçenekleriyle bunu fazlasıyla hak ediyor" dedi.

YENİ MEKANLAR VE KONSEPTLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Son dönemde Ankara'da yeme-içme ve eğlence alanında ciddi yatırımlar yapıldığını belirten başarılı iş insanı, "Biz bu konuda öncü girişimciler arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler daha büyük hayaller kurmak için bizi motive ediyor" dedi. Cemil Kumaşçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Misafirlerimize tasarım olarak şık, konforlu ve ferah alanlar sunuyoruz. Menülerimizi sürekli olarak yeniliyor ve çeşitlendiriyoruz. Bunların yanında gastronominin tamamlayıcısı olarak eğlence alanına da büyük önem veriyoruz. Yeni mekanlar ve konseptler için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yurt içinden ve dışından ağırladığımız misafirlerimiz de bizim gönüllü elçilerimiz oldu adeta. Ankara'nın yöresel lezzetleri ve kendine özgü eğlence kültürüyle kısa zamanda gastronomi turizminde önemli rol üstlenip sınıf atlayacağına yürekten inanıyoruz."