Giresun'un Pamukkale'si Göksu Traverterleri

Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde Göksu Travertenlerinin kaynak değeri korunarak teras şeklinde göletler oluşturuldu. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları beyaz rengi alırken, göller ise turkuaza büründü. Görünüşü ile Pamukkale travertenlerini andıran Göksu Travertenleri, Mavi Göl'ün yanı sıra Giresun'un en çok ziyaret edilen turizm alanlarından birisi haline geldi.

