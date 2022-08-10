Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişininde yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilenlerden S.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

GENÇ KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAMIŞTI

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.

Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.