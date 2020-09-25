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25 Eylül 2020 Cuma 16:52:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 16:52:00

Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandı!

Kaynak: DHA

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Giresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı. Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği bildirildi.

Giresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.

DHA'da yer alan habere göre, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bazı kararlar aldı.

Alınan kararlara göre, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

YASAK KARARINA UYULUYOR

Kentte karara uyulduğu, vatandaşların parklarda ve sokaklarda oturarak sigara içtikleri görüldü. Alınan kararın koronavirüs tedbirleri kapsamında olumlu olduğunu değerlendiren Hüseyin Yaman, "Sigara kullanmaya karşıyım, fırsat bu fırsat diyerek bıraksınlar. Yeşilay’a başvurup sigarayı bırakmayı denesinler." dedi.

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