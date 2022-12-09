Giresun Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi bir ay içerisinde hizmete giriyor

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, eski rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversiteye ait Nizamiye Mahallesi'ndeki binanın diş fakültesi ve hastanesi olarak yeniden düzenlendiğini belirtti.

Geçen yıl fakülteye 62 öğrenci kabulünün yapıldığını, bu sene ise rakamın 72 olarak gerçekleştiğini aktaran Can, kontenjan sayısının zamanla artırılacağını kaydetti.

"HASTANE KURULMASI ÇALIŞMALARIMIZDA SONA YAKLAŞTIK"

Uzun süredir devam eden hastane oluşturulması çalışmalarında da sona gelindiğine işaret eden Can, şöyle konuştu:

"Nizamiye Mahallesi'nde binamız vardı, burayı değiştirdik, dönüştürdük. Fakültemizi ve hastanemizi buraya oluşturduk. Hastane kurulması çalışmalarımızda sona yaklaştık. En geç bir ay içerisinde hizmete girecek. Hayalimiz, isteğimiz arzumuz hemşerilerimizin il dışına gitmeden tüm dişle ilgili problemlerini Giresun'da çözsün istiyoruz."

Rektör Can, Giresun Üniversitesi olarak kentin doğu kesiminde bulunan Aksu Mahallesi'nde sağlık kampüsü oluşturmak istediklerini kaydederek, eğitim araştırma hastanesinde ise akademisyen kadrosunun hızla artırıldığını söyledi.

Bulancak Organize Sanayi Bölgesi'nde teknoparkın oluşturulması için inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Can, yine bölge içerisinde yüksekokul kurulmasını amaçladıklarını ifade etti.

Giresun Üniversitesi'nin fındıkta ihtisas üniversite olduğunu anımsatan Can, bu yöndeki çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.