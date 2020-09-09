Giresun Tirebolu'da bir mübaşir, Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u silahla yaraladı
Kaynak: AA
Tirebolu Adliyesi'nde silah sesleri yankılandı. Alınan bilgiye göre mübaşir M.K., Ersoy'la tartıştığı esnada silahını çekerek savcıyı yaraladı. Kolundan yaralanan Ersoy tedavi altına alınırken M.K. polis tarafından gözaltına alındı
Giresun'da mübaşir, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u silahla ateş ederek yaraladı. Saldırı sonrası mübaşir M.K. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tirebolu Adliyesi'nde görevli mübaşir M.K, adliye binası içerisinde tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Ersoy'a silahla ateş etti. Kolundan yaralanan Ersoy, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
M.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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