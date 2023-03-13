Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 55 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Köyü Abdulkadir Alkan Ortaokulu öğrencileri, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.
55 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müşahede altına alınan öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de hastaneye gitti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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