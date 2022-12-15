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15 Aralık 2022 Perşembe 22:32:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 22:32:00

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Andırın ilçelerinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Onikişubat ilçesindeki Çiçek Ortaokulu ile Andırın ilçesindeki Çiçekli İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "yerli malı" etkinliğinde, evlerden getirilen pasta ve böreklerden yiyen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

İhbar üzerine okullara sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çiçek Ortaokulu'ndan 14, Çiçekli İlköğretim Okulu'ndan da 16 öğrenciyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Kahramanmaraş gıda zehirlenmesi genel sağlık durumu
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