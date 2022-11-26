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26 Kasım 2022 Cumartesi 21:05:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 21:05:00

Gezi Parkı yakınlarında fünyeyle patlatılan şüpheli valiz boş çıktı

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Gezi Parkı yakınlarında bulunan şüpheli valiz çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Kontrollü bir şekilde patlatılan valiz boş çıktı.

Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında bulunan şüpheli valiz çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıkarken, ekipler tedbir amacıyla çevredeki çöp konteynerlerini kontrol etti.

Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam 18.00 sıralarında şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içerisi boş çıkarken, polis ekipleri tedbir amacıyla çevrede bulunan çöp konteynerinde arama yaptı.

Etiketler : Beyoğlu Gezi Parkı şüpheli valiz Beyoğlu
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