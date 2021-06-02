Çorum'un Ortaköy İlçesi'nde tavuk yetiştiren Yücel Uzuncaköse, 500 civarında tavuğunun olduğu kümesi tekerlek takarak seyyar hale getirdi. Seyyar kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.



Uzuncaköse, yüksek rakımlı bölgelere çıkardığı tavuklarından, günde 350 yumurta elde ediyor. "Gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yaptığını söyleyen çiftçi, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor. Lezzeti bambaşka" dedi.