  • BIST
    1431.36
  • Dolar
    8,5877
  • Euro
    10,4720
  • Altın
    525,6450
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'nin desteğiyle bunu başarabiliriz"
Dikkat! Süre iki ay daha uzatıldı
İran tarafından saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Kara mantar kabusu komşuya sıçradı... Irak'ta ilk can kaybı yaşandı
1 milyon 700 bin lira bulunursa duyacak
Gezen kümes
150 yıllık rüya gerçek oluyor
Üç gün zorlama hapis
Evliliklerinde ikinci kriz
Pandemide reklam kazancı
Lüksünden taviz vermiyor
Babasının izinde
Bergen için son söz söylendi!
Yeni proje toplantısı
Melike görüşmelere başladı
Nikâh masasına oturmaktan korkmuyor
Azerbaycan'dan haddini aşan Macron'a tarihi cevap
Türkiye'den İsrail'e tepki: Yasa dışı uygulamaları reddediyoruz
'Normal'i özlemişiz... Türk halkı 'Oh' dedi!
Teröre politik kamuflaj!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor!
Ekran süresi uzadı; Hiperaktivite arttı
Görme bulanıklığı MS belirtisi olabilir
HER ÇARPINTI RİTİM BOZUKLUĞU DEĞİLDİR
02 Haziran 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 14:30:00

Gezen kümes

ABONE OL

Çorum'un Ortaköy İlçesi'nde tavuk yetiştiren Yücel Uzuncaköse, 500 civarında tavuğunun olduğu kümesi tekerlek takarak seyyar hale getirdi.

Çorum'un Ortaköy İlçesi'nde tavuk yetiştiren Yücel Uzuncaköse, 500 civarında tavuğunun olduğu kümesi tekerlek takarak seyyar hale getirdi. Seyyar kümesle tavuklarını yüksek rakımlı yerlere götüren yetiştirici, internet aracılığıyla farklı illere yumurta gönderiyor.

Uzuncaköse, yüksek rakımlı bölgelere çıkardığı tavuklarından, günde 350 yumurta elde ediyor. "Gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yaptığını söyleyen çiftçi, "Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile çok farklı oluyor. Lezzeti bambaşka" dedi.

Etiketler : çorum ortaköy gezen kümes yücel uzuncaköse
‘Küs değiliz' tatili

‘Küs değiliz' tatili
Çekimler sonrası rota organik tarım

Çekimler sonrası rota organik tarım
Hayali Kıvanç ile oynamak

Hayali Kıvanç ile oynamak
Böyle dosta can kurban!

Böyle dosta can kurban!
Yürüyen reklam!

Yürüyen reklam!
'Yüzleşme'yle başlayan aşk

'Yüzleşme'yle başlayan aşk
Sıla, Sinem'i sildi

Sıla, Sinem'i sildi
Tatil yok, çalışmaya devam

Tatil yok, çalışmaya devam
İkinci kez evlilik teklifi

İkinci kez evlilik teklifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER