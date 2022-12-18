Gerçek bir savaşçı

HASTALIKLAR HEP PEŞPEŞE GELDİ



Samsun'da yaşayan ve beş kez kansere yakalanmasında rağmen her seferinde hastalığı yenmeyi başaran 57 yaşındaki Sema Danışmaz, şimdi moral verdiği hasta çocukların tedavilerine katkı sağlamak için çalışıyor. İlk kez 16 yaşında lenf kanserine yakalanan Danışmaz, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bir süre sonra hastalığının nüksettiği belirlenen ve yeniden tedaviyle iyileşen Danışmaz'ın aradan geçen birkaç yılın ardından bu kez meme kanserine yakalandığı saptandı. Danışmaz, ardından önce böbrek, son olarak 7 yıl önce troid kanserine yakalandı.

MADDİ MANEVİ YARDIM EDİYOR

Her seferinde hastalığı yenmeyi başaran, gördüğü tedaviler sırasında bir böbreği, bir göğsü, safra kesesi ile troid ve lenf bezleri alınan Danışmaz, yaşadığı zorlu süreçlere rağmen yaşama sevincini asla kaybetmedi, moralini bozmadı. Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) üyesi olan Danışmaz, mücadele sırasında edindiği tecrübeyle lösemili çocuklara moral veriyor. Dernek bünyesinde kurulan atölyelerde Danışmaz ve gönüllü kadınlar oyuncak, giyecek ve yiyecekler üretip kermeslerde satıyor, elde edilen gelir de hasta çocukların tedavilerinde kullanılıyor.

Kısa süre önce kanserle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı, "Hem Hayatta Hem Ayaktayım" adlı kitap da yazan Sema Danışmaz buradan elde ettiği geliri de LÖSAM'a bağışlıyor.

