Gerçek araba parasını maketlere verdi

Selanikli, aradan geçen 20 yıl içinde 50 bin TL harcayarak satın aldığı 500 maket arabayla koleksiyon oluşturdu.



Özellikle klasik araçların maketlerinin çok ilgisini çektiğini kaydeden Aytekin Selanikli, şunları dile getirdi; "Merakım hala devam ediyor, evimin bir köşesine dolap ve raf yaptırdım. Haftada 1 arabaları çıkartıp temizliyorum, bana büyük zevk veriyor. Bu koleksiyonu yapabilmek için 50 bin TL civarında para harcadım. 20 yıldır biriktirdiğim bu koleksiyonu satmayı kesinlikle düşünmüyorum. Koleksiyonumu torunlarıma bırakacağım ve bu da onlara bırakabileceğim en güzel miraslardan birisi olacak. Koleksiyonumda her marka ve model araç var. Sürekli olarak oyuncak satan yerlerde araştırma yapıyorum ve bende olmayan araçları bulup koleksiyonuma katıyorum. Bu zamana kadar satmam için teklifte bulunanlar oldu ama ben satmayı düşünmediğim gibi koleksiyondaki araç sayısını 1000'e yükseltmeyi arzuluyorum."