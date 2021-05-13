Geniş aileye çifte bayram

Türkiye'nin 6'ncı beşizlerini dünya getirerek tarihe geçen çift, 'Bayram sevincimiz ikiye katlandı. Sadece mama ve bez masrafları gözümüzü korkutuyor' dedi.

6. AYDA BEBEKLER ALINDI

İstanbul Pendik'te yaşayan Sümeyye (23) ve Hakkı Tosun (25) çifti, 2 kez bebeğini kaybetmesi sonrasında tüp bebek tedavisine başvurdu. Hamilelik haberinin ardından kontrollerde bebeklerin beşiz olduğu fark edildi. Karnında 5 çocukla 6. ayını dolduran anne Sümeyye Tosun, sıkıntıların artması sonrasında Kocaeli'de tedavi gördüğü özel hastanede doğumu gerçekleştirdi.

AİLE BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİ

Ağırlıkları 920 ile 1050 gram arasında 3'ü erkek 2'si kız beşiz kardeşler, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mutluluk gözyaşı döken Sümeyye Tosun, "Allah iki taneden sonra 5 tane verdi. 3 erkek, 2 kız bebeğimiz oldu. İsimleri Hüseyin, Ali, Azad, Azra, Şura olacak. Babamın, dedemizin, kardeşimin ismini koyduk. Mutluyuz, bebeklerimizi de sağ salim alırsak çok şükür" dedi.

Tüp bebek tedavisi ile transfer edilen 2 embriyonun 4 bebek olduğunu söyleyen Sümeyye Tosun, beşincinin de doğal yolla meydana geldiğini ve bunu da yaklaşık 4. ayda öğrendiklerini anlattı.

Pendik'te tersanede işçi olduğunu fakat hamilelik sürecinde işten ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Hakkı Tosun 'Bebeklerin rızkından yana şüphem yok sadece ilk etapta bez ve mama masrafı bizi zorlayacaktır" diye konuştu.