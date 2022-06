Gençlik ve Spor Bakanlığından Gençlere Hediye: “Genç Ne Sever”

Tanıtım gecesi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu ev sahipliğinde kültür-sanat, iş dünyası, siyaset, akademi, spor ve insani yardım alanlarından tanınan pek çok ismi bir araya getirecek. Sunuculuğunu Ufuk Özkan'ın üstleneceği tanıtım gecesinde, Genç Ne Sever platformunun tanıtılmasının yanı sıra potansiyel işbirlikleri ve sürpriz isimlerin "kendi tarzlarıyla" gençlere yapacakları jestler de açıklanacak.

"Gençlerin sevdiği her şeyi gençlere hediye etme" ilkesi ile yola çıkan proje 18-30 yaş arası tüm gençlere sinema, tiyatro, konser, festival ve spor müsabakalarına bilet, farklı markalardan hediye çekleri ve seyahat biletleri hediye ediyor. Faaliyete başladığı kısa zamanda binlerce gence bilet sağlamış olan Genç Ne Sever platformunun amacını Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin katıldıkları her kültürel aktivite, seyahat ettikleri her yeni yer ve okudukları her bir kitabın farklı bir perspektif kazandırdığına inanıyoruz "Genç Ne Sever" platformunu da bu kazanımları sağlamak için hayata geçirmiş bulunuyoruz" şeklinde açıkladı.

"Seyahatsever, sanatsever, sporsever, kitapsever, iyiliksever ve doğasever" başlıkları ile gençlere sayısız fırsat sunan platform, gençlere dağıtılan bilet ve hediyelerin yanı sıra, gençlerin katılımına açık, ücretsiz pek çok etkinliğe de imza atacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre tanıtım gecesini kapsamında duyurulacak ve ülkemiz gençlerinin tümünün faydalanmasına sunulacak bir ödül de açıklanacak.

Her gün pek çok farklı çekilişin gerçekleştiği Genç Ne Sever platformu "gencnesever.com" adresinde ve @gencnesever sosyal medya hesaplarında ilgililerini bekliyor.