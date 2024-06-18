O besin gençleşmenin sırrı!

Genç kalmakla ilgili çeşitli cilt bakım ürünleri ve besinler bulunuyor. Ayrıca bazı insanlar besinleri tüketmeyi tercih ederken, bazıları cilt bakım ürünlerini kullanmayı tercih edebiliyor. Bunun yanı sıra bazı insanlar her ikisini de kullanabiliyor. Çünkü birçok insan için genç görünmek oldukça önemli olabiliyor.

Öte yandan İbn-i Sina'da asırlar öncesinden gençleşmenin adeta sırrını paylaştı. Zira ünlü hekimin önerdiği bir besin, yaşlanma belirtilerini yavaşlatma konusunda faydalı olabiliyor. Öte yandan doğal kolajen içerdiğinden dolayı, cilt sağlığına olumlu yönde etki edebiliyor. Bu nedenle İbn-i Sina'nın önerdiği tohumu tüketen yaşadı bile denebiliyor. Peki İbn-i Sina'nın önerdiği besin nedir?

İBN-İ SİNA ÖNERDİ: GENÇLEŞMENİN SIRRI GİBİ GÖRÜLÜYOR



İbn-i Sina asırlar öncesinden gençleşmenin sırrı gibi görülebilen bir besin önerisinde bulundu. Söz konusu besin, kenevir tohumu.

Kenevir tohumu, genç hücre sayısının artmasında faydalı olabiliyor. Bunun sonucunda ise, cilt yapısını yenilemede yardımcı olabiliyor. Öte yandan doğal kolajen içeren besinler arasında gösterilebilen kenevir tohumu, ciltteki hasar almış yapıyı onarmaya faydalı olabilir. Ek olarak sinir yıpranmasını önleme konusunda yardımcı olabiliyor. Bu nedenle kenevir tohumunu tüketen adeta yaşadı bile denilebiliyor.

KENEVİR TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİ?



Genç kalmaya yardımcı olabilen kenevir tohumu birçok farklı şekilde tüketilebiliyor. Ayrıca İbn-i Sina'da kenevir tohumunun tüketimi ile ilgili bazı önerilerde bulundu. Nitekim kenevir tohumunun tüketim yollarından 2'si aşağıda bulunuyor.

- Kenevir tohumu güneşte kurutulur. Sonra bitki çayı demler gibi demlenebilir.

- Bir su bardağı sütün içine 5 kenevir tohumu eklenerek kaynatılır. Ardından günde bir bardak olacak şekilde tüketilebilir.

E VİTAMİNİ KAYNAĞI



İbn-i Sina'nın asırlar önce önerdiği kenevir tohumu, E vitamini kaynağı olarak biliniyor. Bu noktada saçların hem gür hem de sağlıklı çıkmasında yardımcı olabiliyor. Ek olarak saçların kökten dökülmesine ve yıpranmasına karşı faydalı olabiliyor.

Dikkat: İbn-i Sina'nın da önerdiği kenevir tohumu, genç görünmeye faydalı olabiliyor. Ancak alerji etkisi oluşabilecek ya da farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme ihtimali bulunan kişilerin, söz konusu tohumu tüketmeden önce uzman bir doktora danışmaları gerekir.