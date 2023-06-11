Gençlerin kariyer planlamasında rehberi ‘anne-baba' olmalı

Ebeveyn: Anlıyorum, Ali. Gelecek hakkında plan yapmak zorlu bir süreç olabilir. Öncelikle rahat olmalısın. Her şeyi zamanı geldiğinde düşüneceğiz.

Ali: Ama arkadaşlarımın çoğu gelecek planlarını yapmış gibi görünüyor. Üniversiteye hangi bölümde okuyacaklarını, hangi mesleği seçeceklerini biliyorlar. Ben ise hala kararsızım.

Ebeveyn: Ali, herkesin farklı bir hızda ve farklı zamanlarda kararlar vermesi normaldir. Arkadaşların şu an bir şeyler planlamış olabilir, ancak herkesin hikayesi farklıdır. Bu süreci kendi hızında yaşamalısın. İyi bir gelecek için yapman gereken şey, kendi ilgi alanlarını keşfetmek, yeteneklerini tanımak ve isteklerini belirlemektir.

Ali: Ama nasıl keşfedeceğim? Hangi alanda iyi olduğumu, hangi mesleği istediğimi nasıl bileceğim?

Ebeveyn: Bu tamamen normal bir süreç, Ali. Farklı hobiler edin, kulüplere katıl, gönüllü çalışmalara dahil ol. Bu deneyimler sana kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme fırsatı verecektir. Ayrıca, biz ve öğretmenlerin hep senin yanındayız.

Ali: Anladım, baba. Şu an için çok fazla baskı hissediyordum, ama senin söylediklerin rahatlattı beni. Kendimi keşfetmek için daha fazla deneyim yaşayacağım.

Ebeveyn: Güzel, Ali! Unutma, hayatta kararlarını verirken zamanla daha fazla netlik kazanacaksın. Önemli olan, kendi isteklerini takip etmek ve mutlu olacağın bir gelecek inşa etmektir. Sana destek olmaya her zaman hazırım.

Ali: Teşekkür ederim, baba. Senin desteğinle daha motive hissediyorum.

Ebeveyn: Ne zaman istersen, her zaman yanındayım ve seninle bu süreci paylaşmak istiyorum. Kendi hayatını şekillendirirken sana yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum.

Fakat; başarının sadece bir sınav sonucuna bağlı olduğu bir dönemde olduğumuzu gözlemlemekteyim. Bu da gençlerimizin üzerinde büyük bir baskı olduğunu göstermektedir. Evet sınavlar sadece gençlerin geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirebilmek için önemli bir adımdır. Ancak, bu süreçte gençlerin sadece akademik performanslarına odaklanmak yerine, daha geniş bir perspektiften değerlendirilmeleri gerektiğini unutmamalıyız.

Gençlere gelecek planlamalarında rehberlik etmek, onların potansiyellerini keşfetmelerine, hedefler belirlemelerine ve kendi hedeflerini takip etmelerine yardımcı olmak için önemlidir. Büyüdü artık ne istiyorsa onu okusun diyerek tüm kararı çocuğa bırakmak ya da ben evladımın iyiliğini düşünüyorum diyerek çocuğun yerine tüm kararları verip diretmek gibi bu iki uç tutumda zararlıdır. İşte gençlere gelecek planlarında rehberlik etmek için ebeveynlere bazı öneriler:

1. İletişim kurun: Gençlerle açık ve etkili iletişim kurun. Onları dinleyin, düşüncelerini ve endişelerini anlamaya çalışın. Onlara sorular sorun ve gelecek hakkında nasıl hissettiklerini anlamak için onları teşvik edin.

2. Yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olun: Gençlere kendilerini daha iyi tanımaları için destek olun. Onların güçlü yönlerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini teşvik edin. Farklı hobiler denemelerini, kulüplere katılmalarını veya gönüllü çalışmalara dahil olmalarını teşvik edin.

3. Kariyer araştırması yapmalarını teşvik edin: Gençlere kariyer seçeneklerini keşfetmeleri ve araştırmaları için destek olun. Meslekler hakkında bilgi edinmeleri, farklı iş alanlarını ve mesleklerin gerektirdiği becerileri öğrenmeleri için kaynaklar sağlayın. Onları kariyer danışmanları veya profesyonellerle konuşmaya teşvik edin.

4. Hedef belirlemelerine yardımcı olun: Gençlerin kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemelerine yardımcı olun. Onları hedeflerini gerçekçi ve ölçülebilir şekilde belirlemeye teşvik edin. Hedeflerine ulaşmak için adımlar atmaları konusunda destekleyici olun.

5. Eğitim ve deneyim fırsatları sunun: Gençlere eğitim ve deneyim fırsatları sunarak gelişimlerine katkıda bulunun. Üniversite başvuruları, staj imkanları veya öğrenci kulüpleri gibi fırsatlar hakkında bilgilendirin. Onları yeteneklerini geliştirebilecek kurslara veya atölyelere katılmaya teşvik edin.

6. Risk alma ve deneme fırsatlarına destek olun: Gençleri risk almaya ve yeni deneyimler yaşamaya teşvik edin. Hatalardan öğrenmeyi ve başarısızlıklardan ders çıkarmayı cesaretlendirin. Yeni alanlarda deneme yapmaları için onları destekleyin ve motive edin.

Gençlere gelecek planlarında rehberlik etmek, onların kendilerini keşfetmelerine, hedefler belirlemelerine ve kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmak için önemlidir. Destekleyici bir ebeveynlik tutumuyla, gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve mutlu bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı