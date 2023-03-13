Gençlere örnek oluyor! 84 yaşında ortaokulu bitirdi
Konya'da 84 yaşında olmasına rağmen azimle çalışarak ortaokulu tamamlayan, Dede Öztürk, ağabeyinin vefatıyla ailesine destek için ilkokuldan sonra eğitimine ara verdiğini söyledi.
Konya'da 84 yaşında olmasına rağmen azimle çalışarak ortaokulu tamamlayan, 4 çocuk, 25 torun sahibi Dede Öztürk, ağabeyinin vefatıyla ailesine destek için ilkokuldan sonra eğitimine ara verdiğini söyledi. Uzun yıllar yurtdışında yaşayan Öztürk, şimdi emekliliğini köyünde geçiriyor.
Öztürk, sağlık sorunları nedeniyle eğitimine devam edemeyeceği için üzüldüğünü belirtti.