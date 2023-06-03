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03 Haziran 2023 Cumartesi 10:58:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 10:58:00

Gençlere köy yaşamı özendiriliyor

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde gençleri köy hayatına özendirmek amacıyla tanıtım gezileri düzenlendi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde gençleri köy hayatına özendirmek amacıyla "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında tanıtım gezileri düzenlendi. Lise öğrencileri, Kaymakam Tarık Safa Kahveci ve kurum amirleriyle kırsaldaki yerleşim yerlerini gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Eskibağ, Kayı ve Avşar köylerinin tarihiyle ilgili öğrencilere bilgi vererek, Anadolu'nun en doğusunda Kayı köyünün olduğunu, Kösedağ Savaşı'nın da Akıncılar Ovası'nda yapıldığını söyledi.

Etiketler : sivas köy genç
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