Gençlere köy yaşamı özendiriliyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde gençleri köy hayatına özendirmek amacıyla "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında tanıtım gezileri düzenlendi. Lise öğrencileri, Kaymakam Tarık Safa Kahveci ve kurum amirleriyle kırsaldaki yerleşim yerlerini gezdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Eskibağ, Kayı ve Avşar köylerinin tarihiyle ilgili öğrencilere bilgi vererek, Anadolu'nun en doğusunda Kayı köyünün olduğunu, Kösedağ Savaşı'nın da Akıncılar Ovası'nda yapıldığını söyledi.