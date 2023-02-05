Gelir kapıları: Engelsiz atölye
Hatay'da 2018'de açılan Engelsiz Atölye'de, zihinsel, görme ve bedensel engelli 45 öğrenci, kilim dokuyarak ahşap, çini ve seramikten süs eşyaları yapıyor.
Hatay'da İskenderun Belediyesince 2018'de açılan Engelsiz Atölye'de, zihinsel, görme ve bedensel engelli 45 öğrenci, kilim dokuyarak ahşap, çini ve seramikten süs eşyaları yapıyor. Atölyede haftanın 3 günü çalışma yapıldığını belirten Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, özel öğrencilerin burada hem sosyalleştiğini hem de bir şeyler üreterek mutlu olduğunu söyledi.