VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eğitime son dakika itibarı ile kar engeli
Taraklı'nın turist beklentisi yüksek
Köy okulunu baştan yarattılar
Gelir kapıları: Engelsiz atölye
Kıvanç ablası oldu
Romantik kutlama
Final kararı
Bizi birbirimize düşürmeyin
Eski FETÖ'cü Danıştay üyesi ve savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
Kabine yarın toplanacak
Saraybosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları 29. yılında törenle anıldı
Süryani Katolik Kilisesi'nden bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
Rusya, 'Elektro-L' hidrometeorolojik uydusunu fırlattı
Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi
İran'da Mahsa Emini gösterileri sonrası bir kadın gazeteci daha tutuklandı
Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
Evde tatil isyanı!
Darbe ve ABD ile ortaklıktan idam kararına: Pervez Müşerref
Şafak çaldı, Tatlıses'le Mardini söyledi
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bitlis'te okullara kar tatili
Bakan Kurum: İlk Evim'de 74 ilin kurasını tamamladık
Yarıyıl tatilinde ilk kez açılan kış okullarından 250 bin öğrenci yararlandı
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
05 Şubat 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 17:30:00

Gelir kapıları: Engelsiz atölye

ABONE OL

Hatay'da 2018'de açılan Engelsiz Atölye'de, zihinsel, görme ve bedensel engelli 45 öğrenci, kilim dokuyarak ahşap, çini ve seramikten süs eşyaları yapıyor.

Hatay'da İskenderun Belediyesince 2018'de açılan Engelsiz Atölye'de, zihinsel, görme ve bedensel engelli 45 öğrenci, kilim dokuyarak ahşap, çini ve seramikten süs eşyaları yapıyor. Atölyede haftanın 3 günü çalışma yapıldığını belirten Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, özel öğrencilerin burada hem sosyalleştiğini hem de bir şeyler üreterek mutlu olduğunu söyledi.

Etiketler : hatay engelsiz atölye engelli
60 milyonluk villa Hadise'si

60 milyonluk villa Hadise'si
Çağla'ya vefasızlık suçlaması

Çağla'ya vefasızlık suçlaması
Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi

Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi
33'üncü yaşına baba olarak girdi

33'üncü yaşına baba olarak girdi
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Setlere ‘Derya'lı dönüş

Setlere ‘Derya'lı dönüş
Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Tayfun Yüzbaşı yüreklere dokunacak

Tayfun Yüzbaşı yüreklere dokunacak
Sahnede ağladı

Sahnede ağladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX