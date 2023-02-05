Gelir kapıları: Engelsiz atölye

Hatay'da İskenderun Belediyesince 2018'de açılan Engelsiz Atölye'de, zihinsel, görme ve bedensel engelli 45 öğrenci, kilim dokuyarak ahşap, çini ve seramikten süs eşyaları yapıyor. Atölyede haftanın 3 günü çalışma yapıldığını belirten Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, özel öğrencilerin burada hem sosyalleştiğini hem de bir şeyler üreterek mutlu olduğunu söyledi.

