VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Takasının detayları ortaya çıktı
Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv! Elmastan 10 bin kat daha nadir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Libyalı siyasetçiden Türkiye'ye övgü
Gözler yeniden Türk SİHA'larına çevrildi
Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
TEKNOFEST Karadeniz'e Muhteşem İlgi Teknoloji Yarışmalarında 500.000'den Fazla Yarışmacı En...
Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
BM: İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı'nın kabulü uluslararası sistemi zayıflatabilir
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı
Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini güncelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
e-Devlet'in yeni hizmeti duyuruldu! Bütün fiyatlar tek ekranda
Emekli maaşları değişiyor!
Terör yuvaları darmadağın!
Türkiye'den kritik SAMP-T açıklaması
28 Nisan 2022 Perşembe 06:40:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 15:55:00

Gelinlik yerine forma giydiler

ABONE OL

Ağrı'da, "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan futbol kulübünde top koşturan kızlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig N Grubu'nda namağlup olarak şampiyonluğa ilerliyor.

Ağrı'da, "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan futbol kulübünde top koşturan kızlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig N Grubu'nda namağlup olarak şampiyonluğa ilerliyor.

Köylerinden gelip il merkezindeki okullarda eğitimlerine devam eden kızlar, takımda oynadıkları başarılı futbolla, önceden çeşitli sebeplerden futbol oynamalarına karşı çıkan ailelerinin de desteğini aldı.

Antrenör Halit Çelen "6 yılda 100'den fazla sporcu yetiştirdik. Şu an 20 sporcumuz var" dedi.

Etiketler : Gelinlik yerine forma giydiler Antrenör Halit Çelen Türkiye Futbol Federasyonu
Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim

Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim
Zeynep'li ilk kare

Zeynep'li ilk kare
Ezel'de oynamak istemedim

Ezel'de oynamak istemedim
Oyunculuğa yeşil ışık

Oyunculuğa yeşil ışık
İdolü Ajda

İdolü Ajda
Dünürler iftarda buluştu

Dünürler iftarda buluştu
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
Her zaman çiçek alır

Her zaman çiçek alır
Askerlik yaptığım yerlerde film çektik

Askerlik yaptığım yerlerde film çektik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER