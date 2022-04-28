Gelinlik yerine forma giydiler
Ağrı'da, "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan futbol kulübünde top koşturan kızlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig N Grubu'nda namağlup olarak şampiyonluğa ilerliyor.
Ağrı'da, "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan futbol kulübünde top koşturan kızlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig N Grubu'nda namağlup olarak şampiyonluğa ilerliyor.
Köylerinden gelip il merkezindeki okullarda eğitimlerine devam eden kızlar, takımda oynadıkları başarılı futbolla, önceden çeşitli sebeplerden futbol oynamalarına karşı çıkan ailelerinin de desteğini aldı.
Antrenör Halit Çelen "6 yılda 100'den fazla sporcu yetiştirdik. Şu an 20 sporcumuz var" dedi.
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