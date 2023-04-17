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17 Nisan 2023 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 14:00:00

Gelingüllü Barajı flamingoların yaşam alanı oldu

Kaynak: AA

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Yozgat'ta tarımsal sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajı, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyor.

Esenli köyünde Kanak Çayı üzerinde kurulan Gelingüllü Barajı'na ilkbaharla gelen binlerce flamingonun bazısı bir süre mola verip yoluna devam ederken, bir kısmı ise barajda kalıyor.

Göç yolundaki turna, yabani kaz, ördek, kuğu, pelikan gibi birçok tür de baraj gölünde kısa süreli konaklıyor.

Bölge sakinlerinden Resul Demir, gazetecilere, flamingo, pelikan ve diğer kuşları izlemeye geldiklerini söyledi.

Baharın gelişiyle barajda canlılık başladığını ifade eden Demir, kuşların bu yıl daha fazla geldiğini belirtti.

Barajda balıkçılık yapan Muhittin Binici de flamingoların önceki yıllara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu dile getirerek, "Bazı flamingolar kış mevsiminde göç etmedi burada kaldı." dedi.

Etiketler : yozgat gelingüllü barajı flamingo yaşam alanı
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