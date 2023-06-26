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26 Haziran 2023 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 07:24:00

Geline 4 kilo altın damada 6 milyon TL

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Van'da Ertoşi aşiretinde yapın bir düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 6 milyon TL para takıldı.

Van'da son dönemlerin en görkemli düğünü gerçekleşti.

Sağdıçlığını bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertoşi aşiretinin Lideri İskender Ertuş'un oğlu Şeref Ertuş'un yaptığı düğünde takılan düğün takıları dikkat çekti.

100 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, yemek ikramının ardından geçilen takı töreni 5 saat sürdü.

Damada 6 milyon TL nakit para, geline ise 4 kilo altın takılan düğün, son yılların en çok takı takılan düğünü oldu.

Damadın babası iş adamı Nevzat Durmaz, düğüne yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını ifade ederek, "Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Van Ertoşi aşiret 4 kilo altın
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