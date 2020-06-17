Gelin ve damat d ahil herkes maskesini takacak

Kırbıyık, Türkiye’de yılda 600 bin düğün yapılırken, 1.2 milyon kişinin de dünya evine girdiğini söyledi. 1 yılda ortalama 150 milyon insanın düğüne hazırlandığını, 30 kategoride ise alışveriş yapıldığını açıklayan Kırbıyık, “Düğünler yapılacağı vakit davetlilerin üçte biri, bir şehirden diğerine gidiyor. Dolayısıyla düğün sektörü çok büyük bir sektör. Yine beyaz eşya satışlarının üçte biri, evlilik döneminde yapılıyor” Dedi.



“Düğünlerde halay çekilmesin”

Dugun.com’un CEO’su Emek Kırbıyık: “600 bin çiftin mutluluğu halaya bağlanıyorsa, halay da çekilmesin... Tüm evlenecekler çiftler adına söylüyorum. Mevzu bahis düğün olunca, çok fazla halay konusu üzerinden gidildi. Bırakalım halayı. Gerekirse Trakya havası oynansın, Ege havası oynansın, yeter ki sosyal mesafeye dikkat edilsin. Ayrıca müzik listelerini çiftler unutmasın, kendileri hazırlasın.”

Düğünler 1 Temmuz’a başlıyor

Koronavirüs sonrasında düğün sektörü çok büyük sekteye uğradı. Bu konu hakkında Kırbıyık, “1 Temmuz itibariyle düğünler başlayacak. Bugün bin 200’den fazla soru geldi sitemize. Genelgelerle ilgili sorular sorulmuş. Sektör toz bulutundan tekrar yükselişe geçiyor” dedi.

Pandemi süreci ile ilgili önemli bilgiler veren Kırbıyık, bu dönemde çiftlerden sadece yüzde 2’sinin düğününü iptal ettiğini, yüzde 5’inin de düğünlerini ertelediğini ifade etti. “Yani çiftlerin yüzde 93’ü düğününü yapacak. 2-3 gündür vaka sayıları arttı. Ama buradan geri adım atılmayacak gibi. Çünkü kontrollü ilerledik. Düğünlerde gittiğiniz zaman tanıdık isimler var zaten. Düğün sahipleri kendi konuklarını dinleyebilir. Bu konuya 3 açıdan bakılmalı: düğün mekan sahipleri önlemlerini almalı, çalışanlarını takip etmeli, düğün mekanı her daim temiz tutulmalı” diyen Kırbıyık, servislerde tek kullanımlık malzemeler kullanılması gerekirken, gelen her konuğun da ateşinin ölçmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kıybıyık ayrıca, “Bununla beraber düğün sahipleri ise düğünden birkaç gün önce davetlilerini arayıp bilgilendirme yapabilir. Ateşi yüksek olanları düğüne davet etmemeliler. Eğer bu şekilde olursa, düğün sektörü tüm sorunların altından rahatça kalkacaktır” dedi.

“Maskede kimeye taviz yok!”

Düğünlerin maskeli olacağını ve gelin ve damat dahil herkes maskelerini takacağının altını çizen Kırbıyık, bilim kurulunun aldığı önlemler ve kurallar gereği bunların yapılması gerektiğini, AVM’lerde olduğu gibi düğünlerde de benzer şekildeki girişteki dezenfeksiyon uygulamalarının yapılacağını söyledi.

“Mesafelerde ise 4 metrekarelik alan veriliyor. Tabi açık kır düğünlerinde daha farklı olacaktır. Yakın olmadığı sürece halay dışı diğer danslara izin verilmiş. Çiftlerin ilk dansı gönül rahatlığıyla yapılabilir” diyen Emek Kırbıyık, takı takma merasimini ise insanlar birbirine çok dokunmadan isimler yazılarak kutuya atılacağını, bu kuralları kendilerine sorun etmemeleri gerektiğini söyledi.

Fotoğraf çekimlerinde ise sosyal mesafeyi tutarak hızlı bir şekilde çekileceğini düşündüğünü belirten Kırbıyık, “1 Haziran gibi nikahlar başladı. 1 Temmuz da ise düğünler yapılacak. Normalde yılda yapılan 600 bin düğünün 400 bin tanesin yaz ayında yapılırdı. Fakat Korona sürecinden dolayı bu düğünlerin kasıma kadar yayılacaktır” derken, düğün mekanlarında hemen hemen yer bulmak çok zorlaşacağını ve düğünlerin cuma, cumartesi ve pazar günlerinden tüm haftaya yayılacağını öngördüklerini anlattı.

Açık hava düğünleri öne çıkacak

Kır düğünü diye tabir edilen açık hava düğünlerinin temmuz- ağustos aylarında yoğun olacağına işaret eden Kırbıyık, temmuz ortası gibi salonlarda da yoğunluk başlayacağını, işlerin iyi gitmeye başladığı zaman da düğünler, oteller, salonlar ve tarihi mekanların normalleşeceğini ifade etti. “Öncelikle kır düğünlerini göreceğiz. Ondan sonra herkes harekete geçecek. Kurallara uymamız gerekiyor” diyen Kırbıyık, anca bu sağlandığı takdirde düğünlerin daha kolay yapılı hiçbir sorunun kalmayacağını sözlerine ekledi.