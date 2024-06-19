VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz giy toz olmaz
Kavga sonrası evlenme kararı almışlar
Son şişmanlık neye yarar, yağların bedeli var
Sineklerden kurtulmanın yolu!
Dikkat! Bu hastalık en çok kadınları seviyor
Geleceğin şehirleri
19 Haziran 2024 Çarşamba 10:19:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 10:19:00

Geleceğin şehirleri: Akıllı şehir teknolojileri

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Gittikçe kalabalıklaşan ve kirlenen şehirler neredeyse yaşanmaz bir hal almaya başladı. Peki tek çözüm küçük bir kasabaya yerleşip şehirden uzaklaşmak mı? Teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda tabi ki tek çözüm bu değil. Gelecekte şehirler teknoloji sayesinde daha yaşanabilir bir hale gelebilir. İşte akıllı şehirler hakkındaki detaylar...

Geleceğin şehirleri, akıllı şehir teknolojileri sayesinde daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale geliyor. Peki, akıllı şehir teknolojileri nelerdir ve bu teknolojiler şehir hayatını nasıl değiştirecek? İşte geleceğin şehirlerine bir bakış...

1. Akıllı Ulaşım Sistemleri: Trafik yönetimi, toplu taşıma ve otonom araçlar, akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçasıdır. Bu sistemler, trafik sıkışıklığını azaltır ve yolculukları daha verimli hale getirir.

2. Enerji Verimliliği: Akıllı enerji yönetimi, enerji tüketimini optimize eder ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırır. Akıllı şebekeler ve enerji depolama çözümleri bu alanda öne çıkar.

3. Akıllı Binalar: Akıllı binalar, enerji tasarrufu sağlamak ve konforu artırmak için sensörler ve otomasyon sistemleri kullanır. Bu binalar, sürdürülebilir yaşam alanları sunar.

Etiketler : akıllı bina akıllı şehir trafik enerji
Tanzanya'ya yardıma gittiler

Tanzanya'ya yardıma gittiler
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti
Çanta hırsızlarına şifreli önlem

Çanta hırsızlarına şifreli önlem
Yeni ikili

Yeni ikili
Pınar Deniz'in yeni hobisi! Şan dersleri alıyor

Pınar Deniz'in yeni hobisi! Şan dersleri alıyor
'Kemal Sunal hayranıyım'

'Kemal Sunal hayranıyım'
Yılın ilk ayında voleyi vurdu

Yılın ilk ayında voleyi vurdu
Neden serbest bırakıldı?

Neden serbest bırakıldı?
"Babalık var olma sebebim"

"Babalık var olma sebebim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX