Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler 'Küçük şefler büyük lezzetler' isimli proje çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi Paşa Köşkü Sosyal Tesislerinde kahvaltı servisini hazırlayarak, tesise gelen misafirleri ağırladı.
Börekten pideye çeşitli yiyeceklerin yapılışını yerinde gören ve deneyimleyen öğrenciler, hazırladıkları kahvaltı tabaklarını tesise gelen misafirlere servis etti. Proje kapsamında topladıkları bahşişi Kızılay Vakfına bağışlayarak, kan bağışı sürecinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.