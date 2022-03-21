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21 Mart 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 19:00:00

Geleceğin aşçıları Hatay'da yetiştiriliyor

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, hem kent mutfağının geleneğini yaşatmak hem de genç istihdama destek olmak için Aşçılık Okulu'nda teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, hem kent mutfağının geleneğini yaşatmak hem de genç istihdama destek olmak için Aşçılık Okulu'nda teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinin aşçılık ve gastronomi bölümlerinden mezun 14 kişi, Hatay mutfağının yemeklerini ve püf noktalarını uzman şeflerden öğreniyor.

Etiketler : Geleceğin aşçıları Birleşmiş Milletler Eğitim UNESCO Ağı gastronomi
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