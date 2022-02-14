Gaziyi hayata bağlayan müthiş sevgi

Giresun'da 2016 yılında düşen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopterden yaralı kurtulan Jandarma Üstçavuş Cemalettin Çoban, 36 gün yoğun bakımda kaldı. Bilincinin açılması için doktorlar her gün eşi ve çocuğunun ses kaydını dinletti. Ve bir gün Çoban, 13 yıllık eşi Maksude'nin elini tuttuğu an kendine geldi.

Yoğun bakımdaki sevinç gözyaşlarının ardından 33 yaşındaki Maksude Çoban, taburcu edildiği günden bu yana eşine Konya'daki evlerinde adeta bebek gibi bakmaya başladı. Gazi Cemalettin Çoban'ın sağlık durumu, hayat arkadaşı Maksude'nin fedakarlıkla dolu mücadelesi ve sevgisi sayesinde şimdi her geçen gün daha iyiye gidiyor.

'BAKIŞIMIZ YETİYOR'



Maksude Çoban "Dört yıl mamayla besledim. İlk olarak kaş hareketleriyle anlaşmaya başladık. Birbirimize bir bakışımız, bir dokunuşumuz bize yetiyor. Hiçbir zaman isyan etmedim, sağ olsun yeter" dedi.