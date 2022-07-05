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05 Temmuz 2022 Salı 21:00:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 21:00:00

Gazilerin huzurevi

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Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden gaziler için hizmet veren ‘Gaziler Uyum Evi Merkezi'nde kahramanlara yeni bir hayatın kapıları açılıyor. Doğayla iç içe sosyal hayata hazırlanan gaziler, spor aktiviteleri ve hobi bahçesiyle huzur buluyor.

750 DÖNÜMLÜK ALANDA KURULDU

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Yolu üzerinde, 750 dönümlük alanda yer alan Türkiye'deki ilk Gaziler Uyum Evi Merkezi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden gaziler ile şehit yakınlarına hizmet veriliyor.

Merkez, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve harp malulleri ile teröristle mücadele harekatında yaralanan ve hastalananların doğayla iç içe bir ortamda tedavi ve rehabilitasyonlarına katkı sunuyor.

129 ODALI KONUKEVİNDE KALINIYOR

129 odalı konukevi, kütüphane, sergi, konferans ve yemek salonları, ibadethane ile piknik alanının bulunduğu merkezde, halı saha, okçuluk, havalı silah poligonu ve kafeterya hizmetlerinden yararlanan gaziler, birçok aktiviteye katılabiliyor.

Gaziler ve engellilerden oluşan ampute futbol takımları, merkezde bulunan 19 Eylül Spor Tesisleri'ndeki halı sahada haftanın belirli günleri antrenman ve maç yapıyor. Hobi bahçeleri etkinlikleriyle de moral depoluyorlar.

Etiketler : rehabilitasyon fizik tedavi huzurevi gazi
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