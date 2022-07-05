Gazilerin huzurevi

750 DÖNÜMLÜK ALANDA KURULDU

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Yolu üzerinde, 750 dönümlük alanda yer alan Türkiye'deki ilk Gaziler Uyum Evi Merkezi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden gaziler ile şehit yakınlarına hizmet veriliyor.

Merkez, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve harp malulleri ile teröristle mücadele harekatında yaralanan ve hastalananların doğayla iç içe bir ortamda tedavi ve rehabilitasyonlarına katkı sunuyor.

129 ODALI KONUKEVİNDE KALINIYOR

129 odalı konukevi, kütüphane, sergi, konferans ve yemek salonları, ibadethane ile piknik alanının bulunduğu merkezde, halı saha, okçuluk, havalı silah poligonu ve kafeterya hizmetlerinden yararlanan gaziler, birçok aktiviteye katılabiliyor.

Gaziler ve engellilerden oluşan ampute futbol takımları, merkezde bulunan 19 Eylül Spor Tesisleri'ndeki halı sahada haftanın belirli günleri antrenman ve maç yapıyor. Hobi bahçeleri etkinlikleriyle de moral depoluyorlar.