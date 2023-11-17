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17 Kasım 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 10:15:00

Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Gaziantep'te çarpışmanın etkisiyle biri yanan ve toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep çevre yolu Kilis ve İbrahimli kavşakları arasında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 HGF 244, 27 AJG 930 ve 27 ACK 930 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 27 ACK 930 plakalı otomobil alev aldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yanan araçtan çıkardığı kadın sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi de yaralandı.

Etiketler : gaziantep zincirleme trafik kazası
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