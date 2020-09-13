Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
Kaynak: IHA
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatan 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 105 polisin katılımıyla dev bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, yasa dışı bir şekilde bahis oynatan 18 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu ve sim kartı, 6 adet oyun makinesi, 3 adet kupon yazıcısı ve 8 adet kupon ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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