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06 Nisan 2023 Perşembe 23:59:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 23:59:00

Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olayda taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

35 yaşındaki Mehmet Ali Kuş ve 22 yaşındaki Ali Çekiç'in hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralılar 45 yaşındaki Saniye D. ile 44 yaşındaki Hüseyin Ç. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polisleri de hazır bulundu.

Hayatını kaybeden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Etiketler : Gaziantep silahlı kavga güvenlik önlemleri

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