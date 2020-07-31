  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9761
  • Euro
    8,2460
  • Altın
    439,9930
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rize'de ahırdan kaçan boğa vatandaşları kovaladı
Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı
Gaziantep'te kurban derisi kavgası! 2'si ağır 5 yaralı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Küfür eden İP'li vekil Aylin Cesur, teşkilatı çileden çıkardı!
MotoGP'de 3 yarış daha iptal edildi
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak
Galatasaray'da Hagi'nin ilk imzası unutulmadı
Kurban kelleleri yeni kazanç kapısı oldu
Uzungöl onlara emanet... Yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor
Tecavüz, pedofili, insan ticareti... FBI'dan Mossad'a, Bill Clinton'dan Prens Andrew'e kirli ağ
Varank müjdeyi verdi! Kovid-19 tanısı için yeni sistem geliştirildi
Başkan Erdoğan, devlet liderleriyle bayramlaştı
Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
İçişleri Bakanı Soylu "Göreceksiniz" deyip açıkladı
Bu uyarıyı yaptı! 2 gün sonra hayatını kaybetti
İddiaları Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Gamzenur ilk kez konuştu
Düzenleme sonrası Bahçeli'den ilk Twitter paylaşımı!
Rota Türkiye'ye döndü! Akın akın geliyorlar
AK Parti, Abdurrahman Dilipak'a dava açmaya hazırlanıyor
İngiltere'den bayram günü tepki çeken karar
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti
"ABD'nin uzun vadeli hedefi İran ekonomisini çökertmek"
Suriye'de siviller bir bayrama daha buruk girdi
31 Temmuz 2020 Cuma 16:31:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 16:31:00

Gaziantep'te kurban derisi kavgası! 2'si ağır 5 yaralı

ABONE OL

Gaziantep'te kurban pazarında kasap ile müşteri arasında kurban derisi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kurban pazarında aldığı büyükbaş hayvanı kestiren bir vatandaş kendisinden kurbanın derisini isteyen kasap ile tartıştı.

Kasap ile müşteri arasında çıkan tartışmaya müşterinin yakınlarının da katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Ayrıca polis, kavganın ardından toplanan kalabalığa sık sık sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarı anonsları yaptı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER