Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.
Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."
Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor.— Davut GÜL (@gul_davut) February 17, 2023
İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 Bin TL'dir.
İslahiye-Gaziantep arası 9 bin,
Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin,
Ev taşıma asansör bedeli Bin TL olarak sınırlandırılmıştır.
Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır.
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