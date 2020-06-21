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21 Haziran 2020 Pazar 14:57:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 14:59:00

Gaziantep'te askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralı

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Son Dakika Haberleri.. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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