21 Haziran 2020 Pazar 14:57:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 14:59:00
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralı
Son Dakika Haberleri.. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- "Küçük zıp zıp perisi" kelebeklerle şenlendi
- Alternatif turistik işletmeler de kapılarını 'yeni normal' için açtı
- Düğün salonu 'akıllı kütüphaneye' dönüştürüldü
- Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı
- Askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralı
- "İnsan yüzlü örümcekler" her yerdeler