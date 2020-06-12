Gaziantep'te 650 kök hint keneviri ele geçirildi

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göllüce Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucu adresteki aramalar neticesinde toplam 650 kök hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek ve 32 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı vurgulandı.