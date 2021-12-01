Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'ten bebeğine şiddet uygulayarak sosyal medyada infiale neden olan Yunus Göç adlı cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek şunları söyledi:

"Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım"

Öte yandan Yunus Göç'ün daha önce eşi Semra Göç'e şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden uzaklaştırma aldığı, aile büyüklerinin araya girmesi ile şikayetten vazgeçildiği öğrenildi.